القوى العاملة: صرف 5.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، 2339 شابا، من بينهم 25 من أصحاب الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 6412 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلًا عن توفير 387 فرصة عمل للشباب من الجنسين، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وقال الوزير، إنه تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 5 ملايين و949 ألفًا و500 جنيه، لـ11793 عاملا، منها صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ11765 عاملًا، بالإضافة إلى 18 منحة مولود، و5 منح زواج، و3 منح وفاة، ومنحتان للرعاية صحية، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19709 عاملا.