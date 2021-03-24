«الخضر» في ألمانيا يطالب الاتحاد الأوروبي بموقف صارم ضد تركيا

طالبت نائبة رئيس البرلمان الألماني المنتمية لحزب الخضر، كلاوديا روت، الاتحاد الأوروبي قبل قمته بممارسة ضغوط على تركيا.وقالت روت، إن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي مطالبان "في النهاية باستخدام كافة الوسائل المتاحة للحث على الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مضيفة أن نقطة ضعف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي الاقتصاد، موضحة أن الاتحاد الأوروبي مُطالب لذلك بـ"صياغة عقوبات صارمة علانية" والدفاع عن القيم الديمقراطية.وذكرت روت أن ما يقوم عليه التفاؤل بشأن العلاقات مع تركيا أمر "غير مفهوم"، وقالت: "في النهاية تفتقر إعادة الهيكلة الاستبدادية الهائلة لتركيا على يد أردوغان إلى أي إشارة إلى أساس قيمي مشترك".كما دعا حزب الخضر في البوندستاج إلى إنهاء اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والتي تهدف إلى الحد من الهجرة عبر تركيا إلى اليونان.