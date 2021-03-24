الجمعة.. انطلاق الملتقى التراثى الأول لأطلس المأثورات الشعبية بأسوان

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، الملتقى التراثى الأول لأطلس المأثورات الشعبية، بمحافظة أسوان، خلال الفترة من 26 مارس الى 2 أبريل 2021، والذى تنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث فى السادسة مساء بمسرح فوزى فوزى.تتضمن فعاليات الملتقى افتتاح معارض صور أطلس الفوتوغرافية، معرض الحرف البيئية الشعبية، بالاضافة لعرض أفلام وثائقية للمأثورات الشعبية، يليه عرض للسيرة الهلالية للشاعر عزت القرشى، عرض فنى لفرقة النوبة للفنون الشعبية، وفى يوم 27 مارس الساعة العاشرة صباحا بقصر ثقافة العقاد تنظم ندوة بعنوان "أهمية توثيق التراث الشعبى بالصعيد المصرى" يشارك فى المناقشة د. نهلة إمام، د. محمد شبانة، الشاعر مسعود شومان، يليها فعاليات ورش حكى شعبى للباحثة نهى الكاشف، بالاضافة لفاعليات ورش جمع ميدانى بمدينة أسوان، بجانب فاعليات ورش حكى شعبى بمسرح فوزى فوزى، وفى ختام اليوم يقام عرض السيرة والموال الشعبى لفرقة الشاعر عزت القرشى.وفى يوم 28 مارس فتقام فاعليات جمع ميدانى جزيرة غرب أسوان، غرب سهيل، كما تعقد بقصر ثقافة العقاد ندوة بعنوان" فنون الأداء والعرض الشعبى.. صوت التراث الثقافى اللامادى" بمشاركة د. نهلة إمام، د. محمد شبانة، يليها ورشة تدريبية على تقنيات التوثيق للجمع المدانى للباحثين ايمان مازن، د. الشيماء الصعيدى، حمد شعيب، بجانب فعاليات ورش الجمع الميدانى، فعاليات ورش الحكى، بالاضافة لعرض الشاعر عزت قرشى، محمود السوهاجى للسيرة والموال، يوم 29 مارس تقام فعاليات ورش جمع ميدانى غرب سهيل، يليها زيارة لمعبد فيلة، وفى الخامسة مساء تنظم حلقة نقاشية عن "صون الحرف والفنون الشعبية من أجل التنمية المستدامة" بمشاركة د. حمدى سليمان، الباحث جمال وهبى، يليها عرض السيرة الهلالية للشاعر عزت القرشى، ورش حكى شعبى.تقام حلقة نقاشية عن" تنوع السيرة الشعبية والموال وعلاقة المعتقدات بالأدب الشعبى" يوم 30 مارس الساعة العاشرة صباحا، بمشاركة د. محمد شبابة، الشاعر مسعود شومان، الباحث حمد شعيب، يليها فاعليات ورش الجمع الميدانى أسوان، فعاليات ورش جمع ميدانى توشكى، فاعاليات ورش حكى شعبى بقصر ثقافة توشكى، بجانب عرض السيرة الهلالية للشاعر عزت القرشى، أما يوم 31 مارس تقام فعاليات ورش جمع ميدانى بجزيرة "هيسا" بالاضافة لفاعليات ورش حكى شعبى بقصر ثقافة العقاد، بجانب حلقة نقاشية عن" الممارسات الإ جتماعية والطقوس والاحتفالات" بمشاركة الشاعر مسعود شومان، د. محمد شبانة، د. حمدى سليمان، يليها فاعليات ورش جمع ميدانى أسوان، وتقام يوم 1 أبريل ورش جمع غرب سهيل، بجانب حلقة نقاشية عن "التقاليد والمعتقدات فى الثقافة الشعبية" بمشاركة الشاعر مسعود شومان، الباحث حمد شعيب، الباحث جمال وهبى، يليها فاعليات ورش حكى غرب سهيل، فاعليات ورش جمع ميدانى غرب سهيل، بالاضافة للموال الشعبى والمديح لفرقة الشاعر عزت القرشى، وتختتم الفعاليات يوم 2 أبريل بعرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية، بجانب عرض فيديو لنتاج الورش.