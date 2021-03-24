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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسي أمريكي يؤكد تطلع بلاده لزيادة التعاون مع ماليزيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:27 ص
جريدة الدستور
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أكد السفير الأمريكي الجديد لدى ماليزيا براين ماكفيترز تطلع بلاده إلى زيادة التعاون مع ماليزيا في مختلف المجالات.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الأربعاء، عن السفیر الأمریكي قوله: "إن مالیزیا والولایات المتحدة تتمتعان بعلاقات جیدة ووطیدة في الوقت الراھن، لا سیما في العلاقات الاقتصادية والأمنیة، فضلًا عن التبادلات الشعبية".. مضيفًا: "أن هناك حوالي 700 شركة أمریكیة استثمرت في مالیزیا بقیمة استثمارات تجاوزت 10 ملیارات دولار أمريكي، الأمر الذي يؤكد العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين".

وتابع أنه على الصعید الأمني، نعمل بشكل فعال مع القوات المسلحة المالیزیة لتعزیز القدرات العسكریة من أجل الدفاع عن المصالح المتبادلة تشمل تحسین الرادارات والطائرات المسیرة، أما من حیث التبادلات الشعبیة، فإن ھناك برامج التبادلات الشبابیة بین البلدین في إطار مبادرة (Fullbright) وبرنامج القیادة للزوار الدولیین التابع لوزارة الخارجیة الأمریكیة.

وشدد على أن أحد الأشیاء التي ستفعلھا السفارة الأمریكیة بكوالالمبور تشجیع كبار المسئولین الأمریكیین على حضور القمة السنویة لرابطة دول جنوب شرق آسیا (آسیان).

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