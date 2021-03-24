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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأحد.. تكريم «أمهات السينما» في احتفال «محبي الأطرش» بعيد الأم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:15 ص
جمعية محبي الموسيقار
جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش
آلاء حسن
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تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، أمسية فنية احتفالا بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة، فى السابعة من مساء يوم الأحد 28 مارس الجارى، فى أتيليه القاهرة بوسط البلد.

تتضمن الأمسية تكريم اسم ثلاثة من أشهر أمهات السينما المصرية وهن الفنانات "أمينة رزق وفردوس محمد وكريمة مختار"، بحضور عدد من الفنانين الذين يتحدثون عن حياة المكرمات ومسيرتهن الفنية، وهم الفنان مصطفى الدمرداش، والفنان سيف عبد الرحمن، والفنان قيس عبد الفتاح.

كما يكرم رئيس الجمعية الذى يتحدث خلال الأمسية عن دور الأم فى السنيما المصرية، عددا من الأمهات بالمجتمع اللاتى تميزت حياتهن الأسرية بمسيرة عطاء وتضحيات من أجل أبنائهن، ويهدى لهن شهادات تقدير.

ويعرض خلال الأمسية، فيديو كليب عن الاحتفال بعيد الأم، من إخراج الفنان مصطفى الدمرداش، وفيديو كليب آخر يتضمن تسجيلا نادرا للموسيقار فريد الأطرش، وهو يعزف على العود ويغنى أغنية "ست الحبايب".

ويتخلل الأمسية تقديم باقة من الفقرات الغنائية لأشهر أغانى الأم، بمشاركة المايسترو محمود فرج، يتغنى بها كوكبة من المطربين والمطربات، كما يلقى مجموعة من الشعراء أحدث قصائدهم التى تظهر معنى الأمومة، ودور الأم التى هى عماد الأسرة.

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