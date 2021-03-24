اليوم عرض فيلم «ينابيع الشمس» في الثقافة السينمائية بمحافظة القاهرة

يقيم اليوم مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، وإشراف الناقد السينمائي مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية "أمسية سينمائية" وذلك في تمام الساعة 6 مساء.وتتضمن الأمسية عرض الفيلم الوثائقي "ينابيع الشمس" للمخرج العالمى جون فينى وتصوير حسن التلمساني. ومدة الفيلم ٨٥ دقيقة.يذكر أن فيلم ينابيع الشمس هو الفيلم الوثائقي الوحيد الذى صور فيضان النيل قبل بناء السد العالي من منابعه حتى مصبه فى إطار قصة ملحمية منذ تاريخ بناء الأهرامات ومعبد ابو سمبل وحتى بناء السد العالي.ووجة مركز الثقافة السينمائية الدعوة العامة للجمهور والسينمائيين والإعلاميين بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف- القاهرة مع التأكيد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لڤيروس كورونا.