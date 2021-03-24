الوكالة الدولية لإيران: مستقبل الاتفاق النووي على المحك

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران من أن مستقبل الاتفاق النووي، بات على المحك.ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إيران بالكشف عن النتائج الأخيرة لتخصيب اليورانيوم غير المعلن عنه من أجل تسهيل فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.ووفقًا لمجلة نيوزويك الامريكيك، أضاف جروسي، أن المناقشات التفصيلية والفنية ضرورية للتأكد من مواقع وجود اليورانيوم غير المعلن عنها، مشددا على أن تلك المسألة "مرتبطة تمامًا" بمستقبل الصفقة.إلى ذلك، كرر موقفه السابق، من أن هناك عددا من النقاط التي لا تزال غير واضحة، فيما يتعلق ببقايا وآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في بعض المواقع من قبل مفتشي الوكالة سابقا، والتي لم تعلن عنها طهران في الماضي.وقال جروسي: "نحتاج إلى معرفة نوع الأنشطة التي كانت تجري هناك بالضبط، وما إذا كانت هناك مواد، وأين توجد تلك المواد الآن؟" في إشارة إلى آثار اليورانيوم التي وجدت في بعض المواقع الإيرانية التي لم تكن معلومة من قبل الوكالة الدولية، بحسب ما أعلنت الأخيرة مؤخرا.