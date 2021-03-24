ناسا تجري أول محاولة لطيران مروحية في أجواء المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أنها تنظم في مطلع أبريل المقبل، أول عملية طيران لمركبة بمحرّك على كوكب آخر غير الأرض، إذ ستجري محاولة لإقلاع مروحية "إنجينيويتي" الصغيرة في أجواء المريخ.وحتى الآن لا تزال "إنجينيويتي" ذات الوزن الخفيف جدًا والتي تشبه طائرة مسيّرة كبيرة، مطوية ومثبتة تحت الروبوت الجوال "برسفيرنس" الذي هبط على سطح الكوكب الأحمر الشهر الفائت.وقال كبير مهندسي "إنجينيويتي" بوب بالارام في مؤتمر صحفي، إن "أفضل تقدير متوافر في الوقت الراهن للرحلة الأولى هو 8 أبريل"، لكنه أوضح أنه من الممكن أن يطرأ تغيير في شأن اليوم المحدد لإجرائها.وفي حال نجاح الاختبار، سيشكّل إنجازًا كبيرًا إذ أن كثافة جو المريخ لا تتعدى واحدًا في المئة من كثافة غلاف الأرض الجوي.وسيكون هذا الحدث المريخي في مستوى أهمية الإنجاز الذي مثّلته أول رحلة طيران بمحرّك على كوكب الأرض عام 1903.وأفادت "ناسا" بأن قطعة قماش صغيرة من طائرة الأخوين رايت التي أقلعت قبل أكثر من قرن في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية وضعت على "إنجينيويتي" في تحية لرحلة الطيران الأرضية الأولى، وبالتالي هي موجودة حاليًا على كوكب المريخ.