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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ديوان حاكم دبي ينعى الشيخ حمدان بن راشد ويعلن الحداد ثلاثة أيام

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:23 ص
الشيخ حمدان بن راشد
الشيخ حمدان بن راشد
هدير سند
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نعى ديوان حاكم دبي بالإمارات اليوم الأربعاء، وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وقال الديوان في بيان له: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي ديوان حاكم دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء".

وأضاف: نظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية؛ ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط، كما ستقام صلاة الغائب عليه اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة".

وبحسب البيان، أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من غد الخميس وحتى السبت المقبل.

وتوفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية الإماراتي ونائب حاكم دبي، عن عمر ناهز 76 عامًا.

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