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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 14 طن حمص وعصير مجهول المصدر بالبحيرة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:14 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.

أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط 14400 عبوة زبادي تم التلاعب بتاريخ الإنتاج لإعادة بيعها بغرض التربح بطريقة غير شرعية.

كما تم ضبط 8.5 طن حمص هندي وفول إنجليزي مجهول المصدر، و5.5 طن عصير بدون فواتير معدة للبيع خلال شهر رمضان المبارك.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الإدارة العامة لتموين دمنهور، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية.

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