ضبط 14 طن حمص وعصير مجهول المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط 14400 عبوة زبادي تم التلاعب بتاريخ الإنتاج لإعادة بيعها بغرض التربح بطريقة غير شرعية.كما تم ضبط 8.5 طن حمص هندي وفول إنجليزي مجهول المصدر، و5.5 طن عصير بدون فواتير معدة للبيع خلال شهر رمضان المبارك.وتم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الإدارة العامة لتموين دمنهور، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية.