تايلاند تبقي على معدل الفائدة عند أدنى مستوى

أبقى البنك المركزي التايلاندي على معدل الفائدة عند أدنى مستوى بدون تغيير، مثلما كان متوقعًا.وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن البنك أبقى على معدل الفائدة عند 0.50% خلال الاجتماع السابع على التوالي.وخفض البنك من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد هذا العام، حيث توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.0% مقارنة بتوقعاته السابقة بنموه بنسبة 3.2%.