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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي للنحت بالغردقة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:25 ص
الملتقى الدولي للنحت
الملتقى الدولي للنحت بالغردقة
علي عواد
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تشهد مدينة الغردقة اليوم انطلاق فعاليات الملتقى الدولى للنحت والفنون في دورته الثالثة بمتحف النحت المفتوح بمنطقة الممشى السياحى، بمشاركة 28 فنانًا من دول ألمانيا وأوكرانيا وإنجلترا والبحرين والإمارات وكوسوفو وروسيا وعدد من الأجانب المقربين بمدينة الغردقة بحضور عدد من الفنانين المصريين.

وأكد الفنان التشكيلي محمد حميدة، منظم الحدث، أنه من المقرر أن تستمر الفعاليات حتى 31 من شهر مارس الجاري وتشمل عدة أنشطة منها النحت وإعادة تدوير المخلفات والرسم على المجسمات الهندسية المختلفة، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح معرض حوار للفنان الانجليزي مارك باتلر وخالد الطهمزى من البحرين اليوم الأربعاء، وافتتاح معرض الصور الفوتوغرافية لأول رائد فضاء يوري جاجارين بالتعاون والتنسيق مع القنصلية الروسية بالغردقة، وذلك بجاليري أوستراقا للفنون بالغردقة، على أن يكون حفل الختام في نهاية شهر مارس الجاري.

وأضاف «حميدة» أن إقامة فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان تأتي بعد تراجع جائحة "كورونا"، مشيرًا إلى أنه يجري تطبيق جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية.

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