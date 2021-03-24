حبس المتهم بسرقة أموال من مطبعة في باب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة أموال من داخل مطبعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارًا من مباحث قسم شرطة باب الشعرية يفيد بورود بلاغ من صاحب مطبعة كائنة بدائرة القسم قرر اكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل درج المكتب بالمطبعة ملكه.بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة، تبين أن وراء ارتكابها عاطلًا، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، وتم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات الواقعة.وبمواجهته اعترف أمام العقيد خالد سيف، مفتش المباحث، بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وأضاف أنه يقوم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأنه ارتكب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.تم بإرشاده ضبط جميع المتعلقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وقرروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.