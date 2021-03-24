الاحتلال يشن غارات صاروخية على غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، غارات جوية استهدفت عددا من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع إف16، قصفت بخمسة صواريخ موقعا جنوب غرب مدينة غزة، أسفر عن تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.كما قصفت قوات الاحتلال بصاروخين على الأقل موقعا اخر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ودمرته وألحقت أضرارا بممتلكات المواطنين المجاورة، حيث هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.ووزعمت قوات الاحتلال مساء أمس سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة قرب إحدى المستعمرات في مدينة بئر السبع المحتلة.