«الطرق والكباري» بالقاهرة توجه ببدء تطوير كباري العزيز بالله وسنان

كلف المهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق والكباري بمحافظة القاهرة، بإرسال جواب موجه للمقاولون العرب، لعرض خطة وطريقة تنفيذ تطوير كوبري العزيز بالله وكوبري سنان.وتم الاتفاق على أن يتم البدء والانتهاء من أعمال تطوير الكوبري في موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢١.ووردت عدة شكاوى من أهالي الزيتون والأميرية بسبب سوء حالة كوبري العزيز بالله وكوبري سنان، باعتباره كوبري محوري يحتاج له سكان المنطقة.