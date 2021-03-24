الخطة الاستثمارية لعام 2021 لمراكز الشباب بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لعام 2021م، بمراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومتابعة عبدالمنعم الكناني وكيل مديرية الشباب والرياضة.قال الدكتور عزت محروس، إنه تم بدء إنشاء مركز شباب جديد بقرية أريمون بمركز كفر الشيخ، كما تم إنشاء مركز شباب جديد بقرية أبو غنيمة بمركز ومدينة سيدى سالم، ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2012، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية شملت إنشاء مراكز شباب جديده تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، لاستيعاب أكبر عدد من الأعضاء المتزايدة في المناطق السكنية، وفق الاحتياج المتزايد لتوسع قاعدة ممارسة الرياضة وتقديم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية وغيرها من الخدمات المجتمعية التي تقدمها مراكز الشباب دعما لرؤية الوزارة.وأعلن محروس، أنه تم استلام حمام السباحة بمركز شباب بيلا بحضور لجنة فنية من وزارة الشباب والرياضة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدا جاهزيته لاستقبال الجمهور في أي وقت، يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية العامة للوزارة وسعيها نحو توفير خدمات وأنشطة متطورة تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وكذلك تحقيق رؤية الدولة في جعل الرياضة صناعة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.