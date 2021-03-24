اجتماع بين فرنسا وأمريكا لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية

اجتمع الوزير المفوض لدى وزارة الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية وجذب الاستثمارات، الليلة الماضية عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، بحضور وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير.وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في موقعها على الإنترنت، أن هذا الاجتماع بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة والتي تزداد ترابطا بشكل خاص على الرغم من جائحة فيروس كورونا.وأعرب الوزيران بشكل خاص لممثلة التجارة الأمريكية، عن رغبة فرنسا وشركائها الأوروبيين في حل النزاعات التجارية عبر المحيط الأطلسي، بسرعة وعلى نحو متوازن، في أعقاب التسوية لمدة أربعة أشهر التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الخامس من مارس الجاري في إطار النزاع بين شركتي "إيرباص" الفرنسية و"بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات في منظمة التجارة العالمية.وتطرق الوزراء أيضًا إلى قضايا التعاون التجاري عبر الأطلسي والمتعلقة بتعزيز الروابط بين التجارة والتنمية المستدامة، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.