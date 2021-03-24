تصدر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021، محركات البحث الشهيرة، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس الثلاثاء، عن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لشهر أبريل ومايو، لذا يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة المواعيد الجديدة للتقييمات الشهرية.





"الدستور " يرصد خلال السطور القادمة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الثاني يوم الإثنين 26 أبريل حيث يؤدي الطلاب امتحان في المواد التالية: اللغة العربية، عدد الأسئلة 15، التاريخ بواقع 10 أسئلة، الجغرافيا، بواقع 10 أسئلة، اللغة الأجنبية الثانية، بواقع 10 أسئلة، على أن يكون زمن مدة الإجابة ساعتين، من الساعة 9:00 إلى 11:00.





وأما اليوم الثاني، يوم الثلاثاء الموافق يوم 27 أبريل، يؤدي الطلاب الامتحان في المواد الآتية: اللغة الأجنبية الأولى، 15 سؤال، الفلسفة والمنطق 10 أسئلة، الرياضيات 10 أسئلة، ويكون زمن الإجابة ساعة ونصف، من الساعة 9:00 إلى 10:30.





وأما يوم الأربعاء 28 أبريل: يجرى الطلاب الامتحان في مواد: كيمياء.

تكون الأسئلة 10 في الثلاث مواد، فيزياء، أحياء.

زمن الإجابة من الساعة 9:00 إلى 10:30.





جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني شهر مايو

كما يؤدى الطلاب اختبارات شهر مايو كما تم في شهر أبريل بنفس الفترة الزمنية، وبنفس ترتيب المواد، وعدد الأسئلة.

الامتحانات ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو، وتنتهى يوم الخميس 27 مايو 2021.





قواعد تقييم الاختبارات الشهرية لطلاب الصف الأول الثانوي 2021

وزارة التربية والتعليم، عدد من القواعد لتقييمات الطلاب في امتحانات الترم الثاني والتي تضمنت: يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقياً (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).





وبعد عرض جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021، يشار إلى أن القواعد تشتمل على أن يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلاً عن الكتاب المدرسي.





وأوضحت الوزارة أن نتيجة الفصل الدراسي الأول، تكون (اجتياز أو عدم اجتياز) ولا تحسب له أى درجات في حالة إتمام الامتحان، أما في حالة (عدم الاجتياز) يتم عقد امتحان تكميلي بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر أبريل.



