رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:56 ص
امتحانات
امتحانات
نعمات مدحت
طباعة
تصدر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021، محركات البحث الشهيرة، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس الثلاثاء، عن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لشهر أبريل ومايو، لذا يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة المواعيد الجديدة للتقييمات الشهرية.

"الدستور " يرصد خلال السطور القادمة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي. 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الثاني يوم الإثنين 26 أبريل حيث يؤدي الطلاب امتحان في المواد التالية: اللغة العربية، عدد الأسئلة 15، التاريخ بواقع 10 أسئلة، الجغرافيا، بواقع 10 أسئلة، اللغة الأجنبية الثانية، بواقع 10 أسئلة، على أن يكون زمن مدة الإجابة  ساعتين، من الساعة 9:00 إلى 11:00.

وأما اليوم الثاني، يوم الثلاثاء الموافق يوم 27 أبريل، يؤدي الطلاب الامتحان في المواد الآتية: اللغة الأجنبية الأولى، 15 سؤال، الفلسفة والمنطق 10 أسئلة، الرياضيات 10 أسئلة، ويكون زمن الإجابة ساعة ونصف، من الساعة 9:00 إلى 10:30.

وأما يوم الأربعاء 28 أبريل: يجرى الطلاب الامتحان في مواد: كيمياء.
تكون الأسئلة 10 في الثلاث مواد، فيزياء، أحياء.
زمن الإجابة من الساعة 9:00 إلى 10:30.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني شهر مايو

كما يؤدى الطلاب اختبارات شهر مايو كما تم في شهر أبريل بنفس الفترة الزمنية، وبنفس ترتيب المواد، وعدد الأسئلة.
الامتحانات ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو، وتنتهى يوم الخميس 27 مايو 2021.

قواعد تقييم الاختبارات الشهرية لطلاب الصف الأول الثانوي 2021

 وزارة التربية والتعليم، عدد من القواعد لتقييمات الطلاب في امتحانات الترم الثاني والتي تضمنت: يعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ويكون الامتحان ورقياً (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

وبعد عرض جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021، يشار إلى أن القواعد  تشتمل على أن يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلاً عن الكتاب المدرسي.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الفصل الدراسي الأول، تكون (اجتياز أو عدم اجتياز) ولا تحسب له أى درجات في حالة إتمام الامتحان، أما في حالة (عدم الاجتياز) يتم عقد امتحان تكميلي بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تعقد هذه الامتحانات قبل امتحانات شهر أبريل.

اقرأ أيضا:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد والطوارئ للتعامل مع الطقس السيئ

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

موعد إجازة شم النسيم 2021


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

موعد إجازة شم النسيم 2021

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تعرف على إجازات شهر أبريل 2021 القادمة

أسترازينيكا يؤكد فعالية لقاحه والعالم يكافح موجات جديدة من الوباء

مقتل وإصابة 15 بانقلاب حافلة شرقي الصين

ألمانيا تخصص 140 مليون يورو إضافية لمكافحة السل

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

السبت.. احتفالية تكريم المرأة المصرية على مسرح الجمهورية

«قراءة في نماذج أشعار العامية» بمركز طلعت حرب الثقافي غدا