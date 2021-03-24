كورونا يغلق محكمة طولكرم في فلسطين حتى الأحد

أصدر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأربعاء، قرارا بإغلاق مقر محكمة طولكرم الشرعية اليوم وحتى صباح يوم الأحد القادم، بعد ثبوت إصابة أحد موظفي المحكمة بفيروس كورونا.كما طالب القرار كل من حضر إلى مقر المحكمة الشرعية، أمس الثلاثاء، القيام بالإجراء المطلوب وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة، حفاظا على السلامة العامة، متمنيا السلامة للجميع والشفاء العاجل للمصابين، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.