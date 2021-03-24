450 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الأربعاء، 450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 278 ألفا و628 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية- على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3722 حالة؛ عقب تسجيل 8 حالات وفاة جديدة موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3958 حالة على مستوى البلاد، من بينهم 1463 حالة تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما بلغ عدد حالات التعافي 270 ألفا و922 حالة بعد تسجيل 254 حالة جديدة.