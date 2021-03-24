لمواجهة التلوث البيئي.. خطة «الري» لتحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر

عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كوتشينر"، اجتماعًا برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والاستشاريين، لاستعراض ومناقشة المستجدات التي تمت في المشروع منذ انعقاد الاجتماع السابق، في أعقاب الانتهاء من أعمال التقييم الفني والمالي والترسية على المكتب الاستشاري "Mott Macdonald"، والذي بدأ العمل في المشروع خلال شهر مارس الجاري.كما تم خلال الاجتماع إستعراض ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير المساقى والرى الحديث، وكذلك محطتى الرفع والخلط بكل من سماتاى والحامول، إلى جانب مناقشة الخطة المقترحة لهيئة الصرف لتنفيذ الأعمال بمصرف كوتشنر وفروعه.وناقشت اللجنة آليات تنفيذ المشروع الذى يستهدف تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر فى زمام 588 ألف فدان من خلال وزارات "الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية"، وبقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي.وتنفذ وزارة الموارد المائية والرى المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالي 2.40 مليون نسمة تقريبًا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف، وعدة مشروعات لتطوير الرى والري الحديث في الأراضي.