رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لمواجهة التلوث البيئي.. خطة «الري» لتحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:42 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كوتشينر"، اجتماعًا برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري، وبحضور عدد من قيادات الوزارة والاستشاريين، لاستعراض ومناقشة المستجدات التي تمت في المشروع منذ انعقاد الاجتماع السابق، في أعقاب الانتهاء من أعمال التقييم الفني والمالي والترسية على المكتب الاستشاري "Mott Macdonald"، والذي بدأ العمل في المشروع خلال شهر مارس الجاري.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير المساقى والرى الحديث، وكذلك محطتى الرفع والخلط بكل من سماتاى والحامول، إلى جانب مناقشة الخطة المقترحة لهيئة الصرف لتنفيذ الأعمال بمصرف كوتشنر وفروعه.

وناقشت اللجنة آليات تنفيذ المشروع الذى يستهدف تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر فى زمام 588 ألف فدان من خلال وزارات "الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية"، وبقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي.

وتنفذ وزارة الموارد المائية والرى المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالي 2.40 مليون نسمة تقريبًا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف، وعدة مشروعات لتطوير الرى والري الحديث في الأراضي.

موضوعات متعلقة

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

استئناف الحركة قريبًا.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة شحن

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

موعد إجازة شم النسيم 2021

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تعرف على إجازات شهر أبريل 2021 القادمة

أسترازينيكا يؤكد فعالية لقاحه والعالم يكافح موجات جديدة من الوباء

مقتل وإصابة 15 بانقلاب حافلة شرقي الصين

ألمانيا تخصص 140 مليون يورو إضافية لمكافحة السل

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

السبت.. احتفالية تكريم المرأة المصرية على مسرح الجمهورية

«قراءة في نماذج أشعار العامية» بمركز طلعت حرب الثقافي غدا