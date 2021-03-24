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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحرك أوروبى لحظر الإخوان الارهابية: السبب الأول فى نشر الأفكار المتطرفة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:40 ص
الإخوان
الإخوان
هدير سند
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عقد مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، لإحياء الذكرى الخامسة للهجمات الإرهابية التي ضربت بلجيكا عام 2016، جلسة على هامش الأنشطة البرلمانية، والتي تعد الجلسة الأولي بعد جائحة كورونا، بعنوان: "تقييم السياسات الأمنية والسياسية، خمس سنوات بعد التفجيرات الإرهابية في بروكسل: خطر الإخوان الإرهابية على الديمقراطية الأوروبية"، وفقا لسكاي نيوز.

وشهد  النشاط عرض كتاب "نزع الأسلحة- الصراع غير المتوازن في مواجهة الإيدولوجيات الإسلاموية المتطرفة" في البرلمان الفيدرالي البلجيكي في العاصمة بروكسل.

وشارك عدد كبير من السياسيين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار الشخصيات الأمنية وخبراء مكافحة الإرهاب في أوروبا، شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الدفاع ومن الاستخبارات.

وأكد النائب البرلماني البلجيكي، كون ميتسو، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي أن خطر التهديدات الإرهابية النابعة أساسا من الجماعات الإسلاموية المتطرفة، وتنظيم الإخوان، على وجه التحديد لم ينته بعد واعتبر أن أوروبا تواجه أخطارا عدة أهمها إعادة ما يسمى بتشكيل الإسلام السياسي وتغلغله في النسيج السياسي.

وقال إنه مما يخيف كذلك إطلاق سراح أكثر من 400 من المتهمين بالتطرف من السجون البلجيكية وعدم متابعتهم بما يكفي نظرا لقلة الوسائل القانونية والمادية المتاحة لذلك وكثرة عددهم.

كما شدد ميتسو على أهمية نشر التوعية لمحاربة التطرف والفكر الإخواني في بلجيكا ولابد من سن قوانين مواكبة لذلك.

وشدد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي أيضا على أهمية دور السياسيين والمفكرين في هذا المجال وقدم 50 توصية منها وضع تنظيم الإخوان في القائمة السوداء نظرا لخطورته.

من جانب آخر، شددت عضوة البرلمان الأوربي اسيتا كانكو على ضرورة تقوية الشرطة الأوروبية "يوروبول" وضرورة التنسيق بين دول الاتحاد وعدم نسيان المجموعات الإرهابية المسلحة في الساحل وعدم ترك فرنسا وحدها لمواجهة ذلك.

أما النائب البرلماني تيو فرانكن وزير الهجرة السابق، فقد اعتبر أن الجماعات الإسلاموية المتطرفة وبشكل خاص جماعة الاخوان الإرهابية تشكل خطرا على أوروبا وقال: تنظيم الإخوان هو السبب الاول في نشر الأيدولوجيات والأفكار المتطرفة ويجب التصدي له.

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