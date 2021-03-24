420 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

سجلت السلطات الصحية في العاصمة اليابانية "طوكيو" 420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكبر حصيلة يومية يتم تسجيلها خلال شهر مارس الجاري.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات المسجلة في طوكيو منذ بداية تفشي الوباء بلغت 118 ألفا و461 حالات، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات حاليا 42 حالة.