3554 إصابة جديدة بكورونا في بنجلاديش

سجلت بنجلاديش 3554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 577 ألفًا و241 حالة.وأوضحت صحيفة "بروثوم ألو"، على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 18 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8738 حالة، بينما بلغت حصيلة المتعافين 538 ألفا و994 حالة.وأشارت إلى أنه تم توزيع 4 ملايين و760 ألفًا و747 جرعة لقاح في جميع أرجاء بنجلاديش.