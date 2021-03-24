رئيسا فرنسا والنيجر يؤكدان عزمهما على مواصلة دحر الجماعات الإرهابية

أجرى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" مباحثات مع رئيس النيجر الجديد "محمد بازوم" والذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث حصل على 55.75% من أصوات الناخبين ضد مرشح المعارضة "محمود عثمان" الذي حصل على 44.25%.وأكد الرئيسان عزمهما على العمل معا في مواصلة دحر الجماعات الإرهابية، وبذل المزيد من الجهود لاستعادة سلطة الدولة وحماية المواطنين وفقا لنتائج قمة "أنجامينا" التي عقدت في 15 فبراير الماضي.وقال قصر الإليزيه في بيان -نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء مقتطفات منه- إن الرئيس ماكرون أعرب للرئيس بازوم عن تمنياته بالنجاح، كما هنأ الشعب النيجري على هذا النقل السلمي للسلطة والذي له طابع تاريخي في تاريخ النيجر.وأدان الرئيس الفرنسي بأشد العبارات الهجمات التي نفذها الأحد الماضي إرهابيون وخلفت 137 قتيلا في منطقة "تاهوا" بجنوب غرب النيجر وبالقرب من مالي، وقدم نيابة عن الشعب الفرنسي تعازيه لأسر الضحايا.وأكد الرئيس ماكرون لنظيره "بازوم" دعمه الكامل لمواصلة الجهود التي تبذلها النيجر من أجل تعليم الفتيات الصغيرات.يذكر أن عمليات القتل التي وقعت الأحد الماضي تمثل أسوأ مذبحة لمدنيين بالنيجر تعيها الذاكرة الحديثة متجاوزة هجوما شنه متشددون مشتبه بهم في يناير الماضي والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 قروي وهجوم آخر الأسبوع الماضي قتل فيه 58 شخصا على الأقل.