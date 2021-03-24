1164 إصابة جديدة بكورونا فى أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 186 ألفًا و184 إصابة.وأوضحت الوزارة- حسبما أوردت وكالة أنباء "أركا" الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن هناك 313 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 169 ألفًا و958 متعافيًا.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3398 وفاة بينها 862 حالة توفيت لإصابتها بأمراض أخرى.