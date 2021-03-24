14 ألف إصابة و342 وفاة بكورونا في أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 14 ألفا و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و579 ألفا و906 إصابات.وقال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء، إنه "تم تسجيل 14 ألفا و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم 750 طفلا و434 من العاملين في المجال الطبي".وأضاف ستيبانوف أنه تم تسجيل 342 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء الفيروس إلى 30 ألفا و773 حالة.ووفقا لوزير الصحة الأوكراني، تماثل للشفاء 7 آلاف و386 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين في أوكرانيا مليونا و276 ألفا و272 شخصا.