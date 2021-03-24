879 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا في بوليفيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بوليفيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 266 ألفا و86 حالة.وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و93 حالة.وأشارت إلى أن 19 ألفا و502 شخص قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بوليفيا.