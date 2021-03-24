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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القناة» تعلن حصول محطة عتاقة على شهادة «TSM»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:27 ص
شركة مياة الشرب والصرف
شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة
مصطفى دياب
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أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، حصول محطة معالجة الصرف الصحي "عتاقة" بالسويس على شهادة الإدارة الفنية المستدام TSM، والتى يتم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكافة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، حيث تبلغ طاقة المحطة التصميمية 130 ألف متر مكعبيوم، وتم إنشاؤها عام 1995م على مساحة 500 فدان.

وأكد عصمت، مراجعة وتحديث ملفات المحطة من حيث النظام الإداري والهيكل الوظيفى للمحطة وبطاقات الوصف الوظيفي للعاملين بها، وإعادة تدريبهم على أعلى مستوى، بالإضافة للتأكيد من سلامة إجراءات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مكونات المحطة، وإعداد مخططات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة معمل المحطة وتجهيز جميع إجراءات الجودة المعملية.

وأضاف، أن الشهادة تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دوريًا، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وأشاد عصمت، بالجهود المبذولة من جميع العاملين بالشركة للحفاظ على موارد الدولة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لتحقيق الاستدامة متزامنًا مع رؤية الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحا أن برنامج الـTSM يهدف إلى التشغيل الأمثل للمعدات والمحافظة على أصول المحطة وجودة المنتج النهائى ومطابقته للمعايير القياسية، والصيانة القياسية للمحطة والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وذلك لاستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.

واختتم أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لديها خطة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف الصحى وحصولها على شهادات الاعتماد والجودة في إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لتقديم خدمات متميزة وبأعلى مواصفات تتماشى مع المعايير العالمية، وأن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، والتى تساهم فى الحفاظ على الحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوي.

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