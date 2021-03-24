«ميركل» تجيب على أسئلة نواب البوندستاج اليوم

تمثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء أمام نواب البرلمان الألماني (بوندستاج) للرد على أسئلتهم، والتي من المنتظر أن تدور بشكل أساسي حول سياسة الحكومة الألمانية في إدارة أزمة جائحة كورونا.ومن المحتمل أن تتطرق الأسئلة على وجه التحديد إلى القرارات الأخيرة التي اتفقت عليها الحكومة الاتحادية والولايات بشأن تشديد الإغلاق خلال عطلة عيد القيامة لاحتواء الجائحة في ظل تزايد أعداد الإصابات.وقوبلت هذه القرارات ببعض الانتقادات الشديدة من المعارضة، ووصف كريستيان ليندنر، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، ورقة القرار بأنها "وثيقة صادمة تفتقر إلى الخطة".واتهمت كاترين جورينج-إيكارت، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، الحكومة الاتحادية بأنها "قادت البلاد إلى طريق مسدود" بعد عام من تفشي الجائحة.