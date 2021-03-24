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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة ألمانية: الإخوان يستغلون الدين لتحقيق أجنداتهم المتطرفة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:21 ص
الإخوان
الإخوان
أمينة ذكى
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قال الباحث والخبير في شئون الجماعات الإسلامية أحمد منصور، في مقاله له نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليومية، إن الهدف من جميع الحركات الإسلامية المتطرفة وجماعات الإسلام السياسي متضمنة جماعة الإخوان وجماعة "مللي جروش" الموالية لها في ألمانيا، هو إقامة دولة الخلافة وفقا لرؤى وأيدلوجية هذه الجماعات المتطرفة.

وأضاف منصور، أن الهدف المشترك لجميع التيارات هو السعي لإقامة الخلافة، ومع ذلك، اختلفت التيارات والجماعات في نهجها "لتأسيس هذا النظام الاجتماعي"، متابعا أن السلفيين والمنتمين لجماعات الإسلام السياسي يحاولون بطريقة قانونية، دون استخدام القوة، التأثير على السياسة والحياة المدينة في المجتمعات الأوروبية من أجل محاولة التغلغل في هذه المجتمعات ومن ثم محاولة السيطرة عليها.

وتابع، أن جماعة الإخوان ومن على شاكلتها من جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، تستخدم هياكل الديمقراطية للانتشار في الشرطة، السياسة، العلوم، الإعلام، وفي العمل الاجتماعي.

وأضاف منصور: "تحاول هذه الجماعات لتحقيق هدفها المتمثل في إقامة دولة الخلافة في أن تظهر في مظهر وسطاء بين الثقافات، وهذه الجماعات تروج لفكرة وجود المجتمعات الموازية وفشل الاندماج في المجتمعات الأوروبية، كما تحاول الترويج لفكرة إضعاف الحقوق الأساسية الأوروبية التي تتعارض مع قيمها، وعادة ما تحاول التلاعب بمصطلحات مثل التكامل أو الحوار أو الإنسانية في محاولة منها لصرف نظر النقاد عنها".

ويقول منصور، إن جماعات الإسلام السياسي والمتطرفين الموالين لها هم عدو المجتمعات الأوروبية، حيث يحاولون إقامة دولة الخلافة وتحقيق مباديء الإسلام وفقا لرؤيتهم كما يعملون على تحويل المجتمعات الأوروبية الديموقراطية إلى دولة خاصة بهم.

واختتم، أن جماعات الإسلام السياسي الساعية لإقامة دولة الخلافة تحاول استغلال الإسلام لتحقيق أهدافهم، معتبرا أن هذه الجماعات تتجاهل طبيعة الدين الإسلامي المعتدلة السمحة.

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