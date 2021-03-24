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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استئناف الحركة قريبًا.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة شحن

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:08 ص
جنوح سفينة شحن
جنوح سفينة شحن
مصطفى دياب
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN"، والتي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى "روتردام".

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشددًا على أن قناة السويس لا تدخر جهدًا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

ووقع الحادث صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرًا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وفور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة 8 قاطرات أبرزهم القاطرة (بركة 1) بقوة شد 160 طنًا، حيث يتم الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

جدير بالإشارة أن سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" تتبع الخط الملاحي "EVER GREEN"، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

وأهابت الهيئة بكل وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة، مؤكدين على التزامنا بموافاتكم بتطورات الموقف أولًا بأول.
استئناف الحركة قريبًا.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة شحن
استئناف الحركة قريبًا.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة شحن
استئناف الحركة قريبًا.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة شحن
استئناف الحركة قريبًا.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة شحن
استئناف الحركة قريبًا.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة شحن
استئناف الحركة قريبًا.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة شحن
استئناف الحركة قريبًا.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة شحن
استئناف الحركة قريبًا.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة شحن
استئناف الحركة قريبًا.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة شحن
استئناف الحركة قريبًا.. قناة السويس تكشف تفاصيل جنوح سفينة شحن

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