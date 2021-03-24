3537 إصابة و35 وفاة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 3 آلاف و537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو" وفقا لقناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 4 آلاف و158 حالة بين 14 و20 مارس الجاري، ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 40% عن فترة الأيام السبعة السابقة.وأضاف أنه يوجد 2402 حالة حاليا بالمستشفيات، كما تم نقل 601 مريض إلى العناية المركزة، بينما تم تسجيل 281 حالة دخول إلى المستشفى بسبب الإصابة بـ(كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ووفاة 35 حالة جديدة.وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إصابة 842 ألفا و775 شخصا بـ (كوفيد - 19) وتم نقل 61 ألفا و131 شخصا إلى المستشفيات، بينما توفي 22 ألفا و763 شخصا بسببه.يذكر أن 397 ألفا و679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في بلجيكا، بينما حصل 260 ألفا و514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.