«سومو» العراقية تمنح عقود توريد زيت وقود لـ«شيفرون» و«ريلاينس»

قالت 3 مصادر تعمل في تجارة زيت الوقود، إن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" المملوكة للدولة أرست عقدا محدد المدة لتوريد 750 ألف طن من زيت الوقود شهريا من أبريل إلي سبتمبر.وقالت المصادر، إن عقد التوريد، ومدته ستة أشهر، مُنح لشيفرون كورب وريلاينس إندستريز وشركة عراقية لتجارة النفط لم يكشف اسمها، وتحصل شيفرون على 50 بالمئة من الكميات الشهرية بينما تحصل ريلاينس على 25 بالمئة والكمية ذاتها لشركة التجارة العراقية.وقال أحد المصادر إن عقد التوريد منح بعلاوة 17 دولارا للطن عن الأسعار المعروضة بالشرق الأوسط للوقود عالى الكبريت بدرجة لزوجة 180 سنتيستوك.