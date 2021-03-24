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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعطاء 11.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا في ألمانيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:16 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم إعطاء 11.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ204 ألفا و12 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر عاما واحدا ونصف العام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من
جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 12 أسبوعا.

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