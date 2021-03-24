إعطاء 11.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم إعطاء 11.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ204 ألفا و12 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر عاما واحدا ونصف العام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح منجرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 12 أسبوعا.