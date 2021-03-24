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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الري: 3500 جهاز يدوى لقياس رطوبة التربة للحفاظ على المياه

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:12 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
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بدأت وزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ خطة تطبيقات نظم للرى الذكى، والتى تُسهم فى ترشيد المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل، من خلال ربط احتياجات النبات بدرجة رطوبة التربة وعدد من العوامل الأخرى مثل الملوحة ودرجة الحرارة وغيرها.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، الأربعاء، إنه تم إنتاج وحدة للتحكم الذكي في عملية الري تعمل بالطاقة الشمسية، بحيث تشمل إلى جانب قياس درجة رطوبة التربة على قياس درجة حرارة التربة، وإرسال هذه القياسات فى رسائل نصية على هاتف المزارع، بالإضافة لإمكانية التحكم في ماكينات الري أوتوماتيكيًا أو يدويًا بناءًا على البيانات المقاسة.

كما يتم الفحص الذاتي لوحدة التحكم الذكي لبيان حالة البطارية وذلك بإرسال رسالة تحذيرية في حالة انخفاض كفاءه البطارية لضمان استمرارية عمل الجهاز بعيد عن تدخل العنصر البشرى.

وقال إن وزارة الموارد المائية والرى تعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج 3500 جهاز يدوي لقياس درجة رطوبة التربة لتوزيعه على المزارعين، ضمن أنشطة الوزارة الهادفة لترشيد استخدام المياه من خلال التوسع فى التحول لنظم الرى الحديث، ضمن منظومة متكاملة تستهدف أيضًا تأهيل الترع والمساقى للحفاظ على كل قطرة مياه.

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