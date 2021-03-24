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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«فيسبوك» يتيح بثًا صوتيًا مباشرًا عبر غرف «ماسنجر»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:04 ص
فيسبوك
فيسبوك
أ ش أ
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ذكر موقع "إنجادجت" التقني أن عملاق منصات التواصل الاجتماعي" فيسبوك" سيتيح عبر غرف "ماسنجر" تجربة بث صوتي مباشر.

وأوضح الموقع أن الميزة الجديدة ستكون منافسة لتطبيق كلوب هاوس الخاص بالدردشة الصوتية.

وتعمل منصة "فيسبوك" على نسختها الخاصة من تطبيق الدردشة الصوتية فقط لنظام iOS، وزادت شعبية تطبيقات الدردشة الصوتية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

واكتسب تطبيق "كلوب هاوس" زخما عالميا وانتشارا كبيرا خلال الأسابيع الماضية.

وتشير التقديرات إلى بلوغ عدد مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس" إلى 25 مليون مستخدم، بعدما كان عدد مرات تنزيل التطبيق حتى أول فبراير الماضي 3.5 مليون مرة فقط ثم وصل إلى 8.1 مليون مرة يوم 16 فبراير، بحسب تقرير نشرته شركة "آب آني" للاستشارات.

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