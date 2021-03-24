فيتنام تبدأ اجتماع الجمعية الوطنية لانتخاب الرئيس ورئيس الوزراء

تبدأ فيتنام اليوم الأربعاء اجتماع الجمعية الوطنية، ويستمر 12 يوما، والذي سوف يشهد تصويت الحزب الشيوعي الحاكم على انتخاب الذين سيشغلون المناصب القيادية وتشمل الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية.وسوف ينتخب الحزب خلال الجلسة المكثفة 25 شخصا لشغل مناصب قيادية، وفقا لما قاله المتحدث نجوين هانه فوك في بيان له.وجرى ترشيح رئيس الوزراء نجوين شوان فوك لشغل منصب الرئيس، الذي يعد شرفيا بصورة كبيرة، في حين تم ترشيح فام مينه شينه، رئيس لجنة التنظيم المركزية بالحزب الشيوعي لشغل منصب رئيس الوزراء.ويشار إلى أنه خلال مؤتمر الحزب الوطني الـ13، الذي انتهى مطلع فبراير الماضي، تمت الموافقة على بقاء الأمين العام للحزب الشيوعي نجوين فو ترونج، في منصبه لفترة ثالثة.وكان ترونج قد شغل أيضا منصب الرئيس منذ وفاة الرئيس السابق تران داي قوانج عام 2018، ولكنه لن يستمر في شغل المنصبين على مدار الخمسة أعوام المقبلة.ومن المقرر الإعلان عن من سوف يتولى مناصب رئيس الجمعية الوطنية ورئيس البلاد ورئيس مجلس الوزراء في 31 مارس وأول أبريل و4 أبريل المقبل على التوالي.