9405 إصابة جديدة بكورونا فى الأرجنتين

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 9 آلاف 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الأرجنتين؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و261 ألفا و577 حالة.وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 152 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 54 ألفا و823 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 607 آلاف و390 شخصا.