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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تسجيل أول وفاة جراء الفيضانات فى أستراليا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:11 ص
الفيضانات في أستراليا
الفيضانات في أستراليا
وكالات
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ذكرت الشرطة الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن رجلا لقي حتفه جراء الفيضانات في سيدني، وهي أول حالة وفاة معروفة خلال أسبوع بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية نيو ساوث ويلز بشرق أستراليا.

وأفادت الشرطة في بيان بأنه تم العثور على الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، عالقا في سيارته في شمال غرب المدينة بعد ظهر الأربعاء "بالتوقيت المحلي".

وعلى الرغم من تحسن أحوال الطقس في مناطق بولاية نيو ساوث ويلز يوم أمس الثلاثاء، حذر خبراء الأرصاد المواطنين بالساحل الشرقي لأستراليا من استمرار خطورة حدوث مزيد من الفيضانات في مناطق عدة بعد أيام من هطول أمطار استوائية.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان، في مؤتمر صحفي، إنه بعد إجلاء 18 ألف شخص في الولاية، هناك 15 ألفا في حالة حذر شديد.

وتحدثت "بريجيكليان" أمام برلمان الولاية عن "حدث مناخي يتجاوز ما نستطيع إدراكه"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأسترالية.

وطلبت السلطات الأسترالية من آلاف الأشخاص على الساحل الشرقي للبلاد الاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات والتحذير من احتمال تدهور الوضع.

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