إعلان موعد انتهاء الأعمال بمحيط «شجرة مريم» في مسار العائلة المقدسة

قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه سيتم الانتهاء من الأعمال بمحيط شجرة مريم في أبريل المقبل، حسب خطة محافظة القاهرة للانتهاء من أعمال مسار العائلة المقدسة بالمنطقة الشرقية.وأكد صابر في تصريحات لـ"الدستور" أن شركة الصرف أنهت أعمالها بمحيط شجرة مريم الخاصة برفع كفاءة شبكة الصرف وتسلمت أجهزة المنطقة الشمالية بحي المطرية أعمالها لبدء التطوير.وأوضح أن أجهزة المنطقة الشمالية بدأت في التجهيز للصرف من ميدان المطرية وحتى شجرة مريم بالتزامن مع دهانات العقارات.ولفت إلى أن محيط شجرة مريم سيشهد على رفع كفاءة الانارة والتشجير الزيني بما يتلاءم مع روح التطويرات الخاصة بمحيط شجرة مريم.