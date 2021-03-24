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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعلان موعد انتهاء الأعمال بمحيط «شجرة مريم» في مسار العائلة المقدسة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:22 ص
شجرة مريم
شجرة مريم
مصطفى عبدالله
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قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه سيتم الانتهاء من الأعمال بمحيط شجرة مريم في أبريل المقبل، حسب خطة محافظة القاهرة للانتهاء من أعمال مسار العائلة المقدسة بالمنطقة الشرقية.

وأكد صابر في تصريحات لـ"الدستور" أن شركة الصرف أنهت أعمالها بمحيط شجرة مريم الخاصة برفع كفاءة شبكة الصرف وتسلمت أجهزة المنطقة الشمالية بحي المطرية أعمالها لبدء التطوير.

وأوضح أن أجهزة المنطقة الشمالية بدأت في التجهيز للصرف من ميدان المطرية وحتى شجرة مريم بالتزامن مع دهانات العقارات.

ولفت إلى أن محيط شجرة مريم سيشهد على رفع كفاءة الانارة والتشجير الزيني بما يتلاءم مع روح التطويرات الخاصة بمحيط شجرة مريم.

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