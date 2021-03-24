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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«طاقة» الإماراتية تعتزم تقليل اعتمادها على النفط والغاز

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:59 ص
نفط
نفط
وكالات
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تعتزم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" أكبر منتج للطاقة في الإمارات العربية المتحدة تقليل اعتمادها على النفط والغاز الطبيعي والتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في إطار عملية إعادة هيكلة استراتيجية للشركة.

في الوقت نفسه تستهدف "طاقة" التي استحوذت في العام الماضي على محطات توليد الكهرباء التابعة لإحدى شركات المرافق الحكومية زيادة إنتاج الإمارات العربية المتحدة من الكهرباء إلى 30 جيجاوات بحلول 2030 مقابل 18 جيجاوات حاليا وزيادة نصيب الطاقة الشمسية من إجمالي الطاقة التوليدية للبلاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تحول معظم منتجي الكهرباء في العالم نحو أنواع الوقود الأقل تلويثا للبيئة في ظل تزايد الدعوات إلى مواجهة ظاهرة التغير المناخي.

يذكر أن الإمارات ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتستطيع إنتاج حوالي 4 ملايين برميل يوميا، وتعتمد على تصدير النفط الخام كمصدر أساسي للدخل القومي.

وقال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي لشركة طاقة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج:"تركيزنا سيكون أكثر على الطاقة والمياه وأقل على النفط والغاز في المستقبل"، مضيفا أن الشركة ليست متعجلة في بيع الأصول في الوقت الذي تسعى فيه لتقليص محفظة أصولها من محطات النفط والغاز.

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