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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

هونج كونج تعلق استخدام لقاح بيونتك بسبب خلل في التعبئة والتغليف

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:56 ص
لقاح بيونتك
لقاح بيونتك
وكالات
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أوقفت هونج كونج وماكاو مؤقتا استخدام لقاحات كورونا التي تنتجها شركة بيونتك الألمانية بسبب خلل في التعبئة والتغليف، ما وجه ضربة لجهود المدينتين لإحياء اقتصاداتها التي ضربها الوباء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الحكومتين قالتا اليوم الأربعاء إنهما تلقيا إخطارات حول عيوب في التغليف متعلقة بأغطية قوارير الجرعات من شركة شنغهاي فوسون للأدوية، والتي تملك حقوق تطوير وتسويق الجرعات عبر البر الرئيسي للصين وهونج كونج وماكاو وتايوان.

وبدأت بيونتك وفوسون تحقيقا بشأن المشكلة، وتقول الشركتان إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن سلامة المنتج في خطر، وفقا للبيانات الحكومية.

ولم تتوفر معلومات فورية من أي من الحكومتين حول المدة التي سوف تستغرقها عمليات التعليق أو طبيعة العيوب في غطاء العبوات.

ويمثل التعليق أحدث انتكاسة لطرح اللقاح في هونج كونج، والذي تباطأ بسبب عدم ثقة الجمهور في الحكومة المدعومة من بكين وسلامة وفعالية الجرعات التي قدمتها شركة سينوفاك بيوتك الصينية، وبينما بدأ التطعيم بجرعات لقاح بيونتك يفوق التطعيم بلقاح سينوفاك في الأيام الأخيرة، فإن المخاوف المحيطة بعيب التغليف تعرض كلا الخيارين لخطر فقد ثقة الجمهور

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