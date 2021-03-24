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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«روبن هود» تستعد لطرح أسهمها في البورصة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:54 ص
روبن هود
روبن هود
وكالات
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أعلنت شركة تطبيق التداول عبر الإنترنت "روبن هود" مساء أمس الثلاثاء، تقديم طلب لبدء إجراءات طرح أسهمها في البورصة للاكتتاب العام.

وقالت شركة روبن هود ماركتس إنها قدمت بشكل سري مسودة بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية بشأن الطرح العام الأولي لأسهمها العامة.

وأضافت الشركة في بيان أن كمية الأسهم التي سيتم طرحها ونطاق سعر الطرح لم تتحدد بعد.

ومن المتوقع أن تتم عملية الطرح العام الأولي بعد استكمال هيئة سوق المال الأمريكية مراجعة أوراق الشركة ومدى تلبيتها للاشتراطات المقررة.

يذكر أن شركة روبن هود للخدمات المالية تأسست في منطقة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 2013 وظلت هناك تكهنات عديدة بشأن طرح أسهمها في البورصة.

وينظر إلى هذه الشركة باعتبارها رائدة بالنسبة لجيل جديد شاب من المستثمرين في سوق المال الأمريكية.

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