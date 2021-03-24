رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية بريطانيا يدعو حلفاء الناتو إلى مواجهة تهديد روسيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:21 ص
دومينيك راب
دومينيك راب
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير دومينيك راب، سيدعو حلفاء حلف "الناتو" إلى مواجهة التهديد الروسي، خلال الاجتماع الوزاري للحلف حول روسيا الذي سيعقد اليوم الأربعاء في بروكسل.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، ونقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن "دومينيك راب" سيدعو حلفاء الناتو إلى مواجهة التهديد الروسي، وجعل موسكو تشعر بالعواقب الحقيقية لأنشطتها العدائية، حسب وصفها.

ووفقا للبيان: "سيتحدث وزير الخارجية البريطاني عن الطبيعة المتغيرة للعدوان الروسي، باستخدام تقنيات جديدة ومدمرة لتهديد الديمقراطيات والمجتمعات المفتوحة في جميع أنحاء العالم.. ويشمل ذلك تطوير روسيا لأنظمة صواريخ جديدة فائقة الحداثة قادرة على تفادي أنظمة الدفاع الجوي التقليدية، ودعم الدولة الروسية الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قواعد بيانات مهمة، والتي تُستخدم للتدخل في الانتخابات أو لنشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا".

وأفاد البيان بأنه من المقرر أن يدعم وزير الخارجية البريطاني أيضًا سياسة "الباب المفتوح" التي يتبعها الحلف، والتي تجعل من الممكن الانضمام إلى الناتو، بما في ذلك الدول التي تواجه عدوانًا روسيًا، مثل أوكرانيا وجورجيا.

وقبيل اجتماع الناتو في بروكسل، قال دومينيك راب: "هذه فرصة مهمة لحلفاء الناتو للاجتماع معًا ومناقشة قيمة تحالفنا في عالم تتعرض فيه الديمقراطيات للتهديد من القوى الاستبدادية والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تستخدم الإنترنت والتهديدات والتكنولوجيا الخبيثة الجديدة لتخريب النظام القائم على القواعد".

وفي أول اجتماع شخصي لوزراء خارجية الناتو خلال عام، من المقرر أن يعيد وزير الخارجية البريطاني تأكيد دعم المملكة المتحدة "الثابت" للتحالف العسكري عبر الأطلسي باعتباره حجر الأساس للأمن الغربي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن اجتماع الناتو الوزاري في بروكسل يأتي في وقت تصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، في أعقاب رد فعل الكرملين الغاضب على وصف الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "قاتل".

موضوعات متعلقة

الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021


الصور

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش المواقع المقترحة لإنشاء مستشفى بكفر سعد

image description

محافظ دمياط تتابع تغطية ترعة الخياطة

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

«التعليم»: امتحانات «الترم» الثاني لأولى وثانية ثانوي ورقية

نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ألمانيا تخصص 140 مليون يورو إضافية لمكافحة السل

تسجيل أول وفاة جراء الفيضانات فى أستراليا

هونج كونج تعلق استخدام لقاح بيونتك بسبب خلل في التعبئة والتغليف

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب «شينجيانغ»

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

إلغاء حفل تأبين نوال السعداوى بسبب الإقبال الشديد

«آل باتشينو» يبحث عن «ريتشارد» فى قصر السينما.. الليلة

افتتاح معرض محمد خضر «051» بجاليرى أوبونتو.. اليوم

مناقشة رواية «قارئة القطار» للكاتب إبراهيم فرغلى «أونلاين»