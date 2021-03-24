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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 462 مخالفة مرورية بالغربية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:45 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
حسام فوزي جبر- شريف عبد الف
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شنت إدارة المرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عمرو رأفت، حملة على الطرق والشوارع الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة، على مدار أمس الثلاثاء، تم خلالها تحرير 462 مخالفة متنوعة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عمرو رأفت، مدير إدارة مرور الغربية، بتحرير وضبط 462 مخالفة متنوعة، شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما حصلت الحملة غرامات تم تحريرها بلغت 32 ألفا و900 جنيه غرامات فورية، ومصادرة دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، نحو المخالفين، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

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