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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القاهرة» تناقش إنشاء محطة صرف جديدة بالمرج

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:42 ص
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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أعلن إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، عن عقد اجتماع الأسبوع القادم لمتابعة خطوات حل مشاكل الصرف الصحي بالمرج ودراسة إنشاء محطة صرف صحي.

واجتمع صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمرج ورئيس الحي ونائب رئيس الجهاز التنفيذى للصرف الصحى ومندوبى الإصلاح الزراعي بالمرج، لمناقشة مشاكل الصرف الصحي بالحي ودراسة إنشاء محطة صرف صحي أخرى.

وناقش صابر خلال الاجتماع، تحديد الموقع لإنشاء محطة الصرف واتخاذ إجراءات لتخصيص الأرض والتعويض كأحد خطوات حل مشاكل الصرف الصحي بالمرج.
«القاهرة» تناقش إنشاء محطة صرف جديدة بالمرج
«القاهرة» تناقش إنشاء محطة صرف جديدة بالمرج
«القاهرة» تناقش إنشاء محطة صرف جديدة بالمرج
«القاهرة» تناقش إنشاء محطة صرف جديدة بالمرج

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