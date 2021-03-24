الصحف السعودية تُشيد بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

أشادت الصحف السعودية في افتتاحيتها الصادرة اليوم الأربعاء، بالمبادرة التي أعلنتها السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي لها منعا للاستمرار في تلك الحرب التي من شأنها الإضرار بالجميع.وكتبت صحيفة "الرياض" تحت عنوان (طريق السلام) "نقلت المملكة كرة السلام في اليمن لملعب الحوثي والمجتمع الدولي، عبر مبادرتها الشجاعة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، هذه المبادرة التي قوبلت بترحيب إقليمي ودولي واسعين، ليست خارج سياق سياسة المملكة والتحالف حيال اليمن، بل امتدادا للموقف المعلن حول ضرورة الحل السياسي للوضع اليمني، عبر الحوار بين جميع الأطراف وصولًا إلى خريطة الاستقرار في هذا القطر الذي امتدت معاناته طويلًا".من ناحيتها، ذكرت صحيفة "البلاد" تحت عنوان (منطلقات خيرة): "تتوالى أصداء مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، بالترحيب الواسع من مختلف العواصم على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، لما تضمنته من بنود تعد ركيزة لانطلاق عملية سياسية بين الأطراف اليمنية، تفضي لحل الأزمة التي نتجت عن الانقلاب الحوثي، وما ترتكبه تلك الميليشيا من جرائم واعتداءات إرهابية بالوكالة عن إيران، بحق الشعب اليمني ودول الجوار خاصة المملكة".من جانبه، نشرت صحيفة "الاقتصادية" تحت عنوان (داعي السلام للخير والاستقرار) أن المبادرة التي طرحتها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، هي في الواقع امتداد لاستراتيجية المملكة حيال البلد الشقيق، التي تقوم أساسا على توفير الأمن والسلام والاستقرار والازدهار للشعب اليمني، هذه استراتيجية معلنة منذ اليوم الأول للأزمة هناك، وظلت في كل مرحلة من مراحل الأزمة المشار إليه محورا رئيسا الرياض دعمت بقوة كل الجهود السياسية لحل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية، وتحركت في كل الاتجاهات من أجل إنجاح المحادثات التي جرت في كل من بييل والكويت وجنيف واستوكهولم، لكن المشكلة كانت دائما تأتي من جانب الحوثيين الذين رفضوا الشرعية في بلادهم.