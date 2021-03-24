115 إصابة جديدة بكورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 87 ألفا و652 حالة.وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 65 حالة شفاء من المرض، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 84 ألفا و339 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين من جراء المرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى ألف و492 حالة.وأضاف أن عدد مرضى "كوفيد-19" ممن يتلقون العلاج داخل المستشفيات في جميع أنحاء البلاد ارتفع إلى 459 حالة؛ منهم 125 مريضًا في حالة حرجة.وكانت الحكومة القيرغيزية قد أعلنت قبل أيام أن البلاد سوف تتلقى 150 ألف جرعة لقاحات من شركة "سينوفارم" الصينية للبدء في برامج تطعيم سكانها.