لتوفير الطاقة والمياه.. تحديث نظم الري فى 250.392 ألف فدان

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، المشروع القومي لتحديث نظم الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى عدة محافظات لترشيد إستهلاك المياه، وذلك لتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وزيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه.وقال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، إنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري فى مساحة قدرها 250.392 ألف فدان، وذلك من ضمن المستهدف فى خطة الوزارة بمساحة قدرها 516 ألف فدان على مستوى المحافظات المدرج بها المشروع لترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب حديثة وهى الري بالرش والتنقيط.وأشار رئيس قطاع تطوير الري، إلى أن المشروعات المنفذة والجاري استكمالها تستهدف زيادة الإنتاجية للأراضى الزراعية وتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط" واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.وأكد وضع آليات وضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الآلية لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المحصول بالإضافة إلى توفير المياه المستخدمة.